Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 30 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato due giovani ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sottoposto a perquisizione un soggetto, trovato, secondo quanto riferito, in possesso di uno spinello. La successiva perquisizione estesa al domicilio, occupato dall’interessato insieme ad un amico, avrebbe portato al rinvenimento complessivo di 340 grammi di marijuana ed oltre 120 grammi di cocaina, in parte conservata in pietra e in parte già suddivisa in piccole dosi pronte alla vendita, nonché di 2 bilancini di precisione e vario materiale utile al confezionamento, il tutto occultato all’interno delle camere da letto dei giovani.

Il rinvenimento ha portato all’arresto dei due ragazzi, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in attesa dell’udienza di convalida.