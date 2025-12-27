Forti piogge hanno colpito la Sardegna nelle ultime ore, concentrando i danni principalmente in Gallura e ad Alghero.

I Vigili del Fuoco di Olbia e Arzachena sono al lavoro sin dalle prime ore del mattino di oggi, sabato 27 dicembre, per fronteggiare le conseguenze della pioggia incessante. Numerosi interventi sono stati già effettuati per risolvere situazioni di strade allagate e locali da asciugare, mentre ulteriori richieste di aiuto sono in attesa di essere soddisfatte. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Le immagini mostrano alcune operazioni della squadra di Arzachena nel villaggio di Cugnana a Olbia, mentre anche la squadra dei Vigili del Fuoco di La Maddalena è intervenuta a causa delle avverse condizioni meteorologiche.