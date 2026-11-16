Esistono artisti che non si accontentano di abitare un solo mondo, ma scelgono di esplorarli tutti, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla passione.

È il caso di Massimo Lopez, protagonista -nella tappa del 14 novembre al Teatro Nelson Mandela di S. Teresa di Gallura- di uno spettacolo multiforme, accompagnato dalla straordinaria Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele Comeglio, che suggella un sodalizio artistico pluriventennale.

L'artista ha confermato la capacità di muoversi con naturalezza disarmante tra registri opposti. Dal teatro alla televisione, dalla pubblicità al doppiaggio, passando per i grandi classici della canzone e momenti di pura comicità: Lopez non calca semplicemente un palco, lo abita in ogni sua sfumatura. La sua è una poliedricità rara, fatta di aneddoti, improvvisazioni e un dialogo costante e complice con gli spettatori.

Un simile viaggio d'eccellenza trova la sua cornice ideale nel cartellone del CeDAC (Circuito Multidisciplinare della Sardegna), che grazie a un lavoro di scouting e programmazione culturale di altissimo livello continua a cucire il territorio isolano con i grandi flussi dello spettacolo dal vivo.

La vera magia di questo show risiede nella sua straordinaria capacità di parlare a più generazioni contemporaneamente. In platea, i ricordi di chi ha vissuto la televisione d'autore si fondono con lo stupore dei più giovani.

Ma cosa può imparare un ragazzo o una ragazza di oggi, cresciuto nell'era della fretta digitale, assistendo a uno spettacolo simile?

Il valore della presenza (l’arte dal vivo possiede un battito cardiaco unico, irripetibile sugli schermi di uno smartphone), la lezione della leggerezza (come insegnava Calvino, la leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, avendo macigni sul cuore), il mestiere e la dedizione (vedendo concretamente cosa significhi padroneggiare la scena con studio, ironia e un rispetto artigianale e assoluto per il pubblico).

Se ricordiamo l'ammonimento nietzschiano di "Considerare perduto ogni giorno in cui non abbiamo ballato almeno una volta", la serata gallurese rappresenta una boccata d'ossigeno culturale che mostra come il talento autentico non invecchi mai, ma sappia rinnovarsi trasformando il teatro in un autentico luogo d'incontro.