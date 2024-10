Dal 5 novembre, la dottoressa Laura Fastame, attualmente Medico di Medicina Generale provvisorio a La Maddalena, assumerà il ruolo di Medico titolare. Dopo le dimissioni dalla posizione di Medico sostituto, tutti i pazienti della dottoressa dovranno rinnovare l'iscrizione presso l'Ufficio Scelta e revoca nella Casa di Comunità a Padule.

Per facilitare tale procedura, è stata programmata un'apertura straordinaria dell'Ufficio il 5 novembre dalle 9:00 alle 13:00 esclusivamente per le iscrizioni come pazienti della dottoressa Fastame. In alternativa, è possibile effettuare la scelta online sul portale regionale http://zente.sardegnasalute.it.

Gli uffici del Distretto di La Maddalena richiedono che i pazienti si presentino con fotocopia di un documento di identità e tessera sanitaria. Nel caso di richiesta per conto di terzi, è necessario fornire una delega firmata insieme a copie dei documenti di identità e delle tessere sanitarie del delegato e del delegante. Il numero massimo di deleghe per persona è limitato a cinque. Le iscrizioni potranno proseguire nei giorni regolari di apertura dello sportello, lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 12:00, fino a esaurimento posti disponibili.