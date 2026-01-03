È di due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 147, nel territorio comunale di Monti, in direzione Olbia. Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante polifunzionale, identificato come un furgone emoteca dell’Avis.

A bordo dell’auto viaggiavano due persone che, a seguito del violento impatto, sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori idraulici per tagliare le lamiere e consentire l’estrazione del conducente e del passeggero. Uno dei due feriti, un giovane di 30 anni, ha riportato un trauma cranico.

I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 e, dopo essere stati stabilizzati, trasferiti d’urgenza negli ospedali di Sassari e Olbia. Uno dei due è stato trasportato con l’elisoccorso Areus, mentre l’altro è stato accompagnato in ambulanza per ricevere gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, rimasta pesantemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei detriti dalla carreggiata. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.