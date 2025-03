Ieri sera i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli in direzione di Loiri, nei pressi dell’eliporto dei carabinieri.

Per cause ancora da accertare, le auto si sono scontrate e sono finite nelle cunette, con una che si è ribaltata. La squadra dei Vigili del fuoco ha collaborato con il 118 per assistere sei persone e mettere in sicurezza l'area.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, Carabinieri e Polizia Locale. Quattro persone sono state trasportate al pronto soccorso. La strada è rimasta chiusa per i rilievi e la rimozione dei veicoli.