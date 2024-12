Il 12 dicembre 2024, nella chiesa dei Missionari di Olbia, si terrà una celebrazione eucaristica dedicata alla Madonna di Guadalupe.

Un appuntamento in cui i fedeli latinoamericani e non solo, potranno onorare la patrona dell'America Latina. La celebrazione, in programma alle 17, sarà in lingua spagnola.

I Missionari di Olbia invitano tutta la comunità a partecipare.