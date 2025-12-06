Colpo grosso nella ricevitoria di viale della Stazione a Oschiri, dove un Gratta e vinci Miliardario da 10 euro ha regalato una vincita da due milioni di euro. La conferma è arrivata dai Monopoli di Stato, che hanno ufficializzato il premio registrato nel punto vendita di Alessio Pira.

Al momento resta il mistero sull’identità del fortunato giocatore: non è chiaro se si tratti di un residente o di qualcuno di passaggio, e anche in paese non circolano indiscrezioni. Quel che è certo è che il tagliando ha cambiato per sempre la vita di chi lo ha acquistato.