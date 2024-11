Intervento dei Vigili del fuoco di Arzachena durante la scorsa notte, verso le 2:30, sulla SS 125 al km 347 tra Arzachena e Palau per un incidente stradale.

Per cause da accertare un'autovettura è finita fuori strada, ribaltandosi sulla vegetazione a ridosso della carreggiata. I due occupanti sono usciti autonomamente dall'abitacolo e l'autista è stato comunque trasportato all'ospedale di Olbia dal personale del 118 per accertamenti.

La squadra ha messo in sicurezza il veicolo e l'area circostante, dopo essersi assicurata che non fosse occupato da altre persone. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.