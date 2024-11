Lunedì scorso, 4 novembre, sono stati celebrati a San Teodoro i funerali di Mauro Falconi, l’imprenditore di 47 anni originario di Fonni, morto in seguito all’incidente stradale avvenuto due giorni prima. Falconi stava guidando la sua moto lungo una strada poco illuminata del centro abitato di San Teodoro quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. Un lutto che ha colpito la comunità barbaricina già fortemente provata da recenti lutti.

Nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta, una folla numerosa si è riunita per l'ultimo saluto a Mauro, dimostrando affetto e vicinanza alla famiglia. Oggi, il fratello Fabio ha voluto ringraziare tutti, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto e sottolineando quanto sia stato confortante vedere amici, parenti e conoscenti unirsi al loro dolore.

“Volevo ringraziarvi da parte mia e dalla mia famiglia per la benevolenza che ci avete dimostrato – ha scritto in un lungo post Fabio -. Ci ha fatto molto bene la vostra affettuosa vicinanza, ci ha incoraggiato in questi momenti di domande senza risposta, vedere parenti, amici, vicini di casa, un'infinità di compari e comari, ricevere una telefonata, un messaggio o solamente un significativo cuore o un abbraccio su whatsapp, messaggi inviati e presenza di chi i giorni scorsi ha perso il figlio, il fratello e cognato, ci consolano la vicinanza di tutta Fonni, tutta Orotelli, San Teodoro, frazioni e tutta la Sardegna, presenze che ti fanno viaggiare nei ricordi del passato e si ripensa a quanto siamo stati fortunati a vivere fino a qui con Mauro in questa breve ma intensa vita”.

Fabio ha ricordato con affetto i momenti condivisi con Mauro, dalla passione per le corse fin dall'infanzia alle avventure con le biciclette e le auto. La passione per le moto ha segnato la loro giovinezza, con viaggi frequenti tra Fonni e San Teodoro, dove Mauro insegnava le tecniche di guida sicura, insistendo sull'importanza delle cinture di sicurezza e del rispetto delle regole stradali.

L'incidente che ha portato via Mauro è stato accettato con rassegnazione, riconoscendo che Dio ha deciso il suo destino. Mauro era una persona speciale, sempre pronta ad aiutare gli altri, un marito e padre devoto, un figlio che sapeva far sorridere anche nei rimproveri. Gli amici di Mauro erano anche amici del fratello e il loro legame era forte e sincero. "Siamo stati sempre molto uniti ma adesso ci dovremo unire ancora di più”, ha concluso così Fabio Falconi.