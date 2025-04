Paura, questa mattina, per un incendio scoppiato in un appartamento in via Ferracciu, a Calangianus. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 12:30 e hanno raggiunto l’abitazione, al secondo piano di una palazzina.

La squadra ha spento le fiamme e ha messo in salvo un cane di grossa taglia che si trovava all'interno. Non risultano persone coinvolte mentre le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.