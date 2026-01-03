Durante le festività di fine anno, il centro cittadino di Olbia è stato vivacizzato da una serie di eventi e luminarie, attrattivi per famiglie e visitatori. In questo contesto, i Carabinieri a cavallo hanno operato attraverso servizi di sorveglianza e controllo del territorio, assicurando un inizio d'anno tranquillo e sicuro.



La presenza discreta e attenta dell'Arma a cavallo, armonizzata con l'atmosfera festosa, ha rappresentato un punto di riferimento importante, combinando efficacia operativa e vicinanza alla popolazione, soprattutto in zone affollate.



I militari, impegnati nelle pattuglie nel centro, hanno attirato l'interesse e la partecipazione, specialmente dei bambini che si sono avvicinati per fare domande e scattare foto, vivendo un momento di contatto diretto con l'Istituzione. Un'opportunità semplice ma significativa che ha consolidato il legame di fiducia tra cittadini e Carabinieri.



Oltre al valore simbolico e tradizionale, i servizi hanno giocato un ruolo chiave nella prevenzione e sicurezza, integrandosi con i controlli del Reparto Territoriale e garantendo una presenza costante e rassicurante per tutta la durata delle festività.



In questo modo, l'Arma dei Carabinieri ha confermato il suo ruolo come punto di riferimento fidato per la comunità, dimostrando di essere presente e vicina ai cittadini anche durante i momenti festosi, assicurando attenzione, equilibrio e sicurezza nel rispetto dei valori istituzionali.