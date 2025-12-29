La mensa di via Canova a Olbia, gestita dal gruppo di volontariato Vincenziano guidato da Tiziana Marzocca, ha riaperto le sue porte oggi, lunedì 29 dicembre, per accogliere coloro che si trovano in difficoltà, dopo il furto delle provviste di cibo durante le festività natalizie.

Il ladro potrebbe essere entrato attraverso un corridoio che collega la sala da pranzo alla zona del dormitorio, poiché non sono stati trovati segni di effrazione alle porte principali e la struttura non dispone di un sistema di videosorveglianza.

Alimenti come olio, carne, conserve e prosciutti, donati generosamente per preparare pasti confortevoli, sono stati rubati, causando sconforto tra i volontari. Tuttavia, la notizia ha suscitato indignazione online, con il parroco Don Antonio Tamponi di San Simplicio che ha diffuso l'appello alla solidarietà.

Grazie alla mobilitazione di sindaci e associazioni locali, oggi presso la Cittadella della Carità in via dello Zaffiro si terrà una raccolta di cibo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 per rifornire la mensa.