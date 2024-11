Brutto incidente, nel pomeriggio, sulla Strada provinciale 14, nella circonvallazione di Arzachena.

Intorno alle 17, per circostanze ancora da chiarire, due auto si sono scontrate e dopo l'impatto una di queste è stata "trafitta" dal guardrail.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena che ha prestato i primi soccorsi a uno dei due conducenti per poi affidarlo alle cure del 118. Per l'altro conducente, invece, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Intervenuti inoltre Polizia stradale e carabinieri.