Un affermato imprenditore campano di 60 anni è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta, frode fiscale e reati tributari per aver occultato beni mobili e somme di denaro per oltre 450mila euro e trasferito la sua attività commerciale da Cava De' Tirreni a Santa Teresa di Gallura per sottrarre i suoi averi al recupero forzoso.

Firmato anche un decreto di sequestro preventivo dei beni finalizzato alla confisca. Le indagini che hanno portato all'applicazione della misura cautelare nei confronti dell'industriale, molto conosciuto nella provincia di Salerno, sono partite dalla Procura di Tempio Pausania e affidate alla tenenza della Guardia di Finanza di Palau e altri reparti. È stato così possibile ricostruire la vicenda fiscale dell'imprenditore attivo nel settore del commercio di abiti da cerimonia. A Santa Teresa di Gallura, attraverso il figlio, gestiva un bar ristorante, dichiarato poi fallito nel luglio del 2021.