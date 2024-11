I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina in località San Giovanni, a Olbia, per soccorrere un automobilista che durante l’attraversamento dell’omonimo fiume con la propria vettura è stato portato via dalla corrente.

All’interno dell’auto oltre il conducente si trovavano due passeggeri, tutti usciti indenni dall’abitacolo.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i sommozzatori dalla centrale di Sassari. Grazie al loro ausilio l’auto è stata imbragata e portata a secco. Presente anche la polizia locale di Olbia, mentre fortunatamente non si segnalano feriti.