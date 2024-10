I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alla mezzanotte in via Ungheria per un incendio autovettura. Il mezzo era parcheggiato all’interno di un cortile privato ed è stato avvolto dalle fiamme.

La squadra del Corpo nazionale ha prontamente spento l’incendio ed evitato che potesse propagarsi ulteriormente. Ingenti i danni, sul posto anche la Polizia di stato della Questura di Olbia. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Intorno alle 11 di questa mattina, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Micalacciu, nell'agro del paese gallurese, per un incendio all'interno di un magazzino in un terreno privato.

Danni ingenti alle attrezzature custodite, tra le quali alcuni motori marini e uno scooter, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Si esclude il dolo. La squadra ha evitato che le fiamme si propagassero alle strutture circostanti e successivamente ha bonificato l'area.