Le prime ore del mattino sono state particolarmente impegnative per i Vigili del fuoco di Tempio che, oltre a intervenire sulla Provinciale 5 per il furgone uscito fuori strada, circa un’ora prima hanno raggiunto la Statale 133 direzione Palau per un altro incidente.

In questo caso un’auto è andata a sbattere contro il guardrail, probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Il conducente è stato poi preso in cura dal personale del 118.