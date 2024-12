Nel territorio comunale di Olbia, l'amministrazione guidata da Settimo Nizzi si impegna a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso misure volte alla transizione energetica. Un programma prevede la realizzazione di 42 impianti fotovoltaici sui parcheggi comunali e l'installazione di pannelli solari sui palazzi del Comune, per un investimento di circa 21 milioni di euro.

I primi interventi inizieranno presto, con il primo impianto nei locali degli uffici comunali nel centro storico e la copertura di un parcheggio in zona Basa e in via Angelo Tancredi. Il Comune ha istituito una comunità energetica rinnovabile per ridurre le emissioni di CO2 e abbassare i costi energetici. I cittadini potranno installare impianti sui propri tetti e sui capannoni industriali, mentre una Fondazione valuterà le richieste di aziende private interessate a partecipare al progetto.

Settimo Nizzi ha annunciato l'avvio del bando per la realizzazione del primo impianto energetico e ha sottolineato l'eliminazione delle caldaie nelle scuole cittadine a favore di impianti a impatto zero. L'obiettivo è ridurre l'inquinamento e migliorare il benessere dei cittadini, con un costante monitoraggio della qualità dell'aria. Nizzi ha assicurato che gli alberi rimossi per i parcheggi saranno sostituiti o rimpiazzati con un rapporto di 1 a 10.