“Abbiamo appena finito di fare una ricognizione per verificare la situazione dopo le incessanti piogge di queste ore. Allagamenti in molte parti del territorio – scrive sui social il primo cittadino Francesco Lai - in più arriva ora la notizia da parte e Abbanoa che la piena del fiume Padrongianus ha completamente portato via la condotta idrica principale che porta l’acqua potabile a Murta Maria, Porto San Paolo, Porto Taverna, Vaccileddi e Monte Petrosu. La mancanza dell’acqua potabile purtroppo è dovuta a questo, non era certo prevedibile o preventivabile. Attendiamo comunicazioni ufficiali per il ripristino, sperando nell’urgenza dell’intervento ma compatibilmente con le condizioni avverse e con i livelli dei bacini ancora molto alti”.