Controlli in Gallura da parte dei carabinieri della compagnia di Tempio Pausania. Nel week-end di Pasqua, ed in particolare il giorno di Pasquetta, particolare attenzione è stata data al controllo della circolazione stradale al fine di prevenire incidenti.

Quattro le patenti ritirate: tre per guida in stato di ebrezza ed una per aver trovato il conducente dell’auto in possesso di 0,20 grammi di cocaina, e pertanto segnalato alla prefettura di Sassari per detenzione di stupefacente per uso personale.

Particolare attenzione è stata posta anche alla prevenzione dei reati in genere: molteplici pattuglie dispiegate sia nei centri dell’alta Gallura che in quelli costieri, anche al fine di prevenire reati predatori.

Sono state così controllate ed identificate decine e decine di persone. I controlli continueranno - per prevenire e reprimere gli illeciti in genere - nel prossimo periodo, anche in previsione dell’inizio della stagione turistica.