La Giunta, su proposta dell'assessore regionale dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda, ha approvato una delibera che autorizza l'uso delle risorse destinate alla galleria di Mughina, oltre 2 milioni di euro, anche per la galleria di Pratosardo.

"Sta andando a gara la progettazione per la messa in sicurezza e la sistemazione definitiva della galleria Mughina. È però possibile utilizzare queste risorse anche per la galleria di Pratosardo, oggi in Giunta abbiamo autorizzato questo passaggio", spiega l'assessore Maninchedda.

"La situazione che si è venuta a creare è stata causata da vicende che arrivano da molto lontano, con un Comune che a suo tempo costruì male quelle gallerie che attraversano anche i letti di corsi d'acqua e quindi si allagano. Ancora una volta si è arrivati a situazioni di grave emergenza con conseguenti divieti e disagi per la popolazione a causa di scelte disastrose del passato. E sebbene la competenza di quelle gallerie è in capo al Comune, la Regione sta intervenendo per tutelare i cittadini".