In Sardegna

Salvatore Mereu, 50enne di Gairo, ricercarto da diversi mesi per rapina, è stato arrestato dai carabinieri di Siniscola e dai Cacciatori di Sardegna mentre si nascondeva in un casolare nelle campagne del paese. Stando alle prime notizie, l'uomo avrebbe trovato ospitalità in una cascina a pochi km da Gairo dove un allevatore aveva accettato di ospitarlo.