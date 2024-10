Due allevatori sono stati feriti gravemente in un agguato compiuto stamane nelle campagne di Gairo, in Ogliastra.

Aldo Caboi, 63 anni, e Fabrizio Ligas, di 33, erano a bordo di un'auto in una zona impervia nella località "Perdu Isu", quando, attorno alle 9 sono stati raggiunti da diverse fucilate a pallettoni. I proiettili hanno colpito alla testa Caboi che da subito è apparso in condizioni più gravi, mentre Ligas anche lui ferito gravemente è riuscito a usare il cellulare per avvertire il padre che ha chiamato il 118 e i carabinieri.

Le vittime, che hanno un pascolo nella zona dell'agguato, sono state trasportate all'ospedale di Lanusei. Sul posto operano i carabinieri della compagnia di Jerzu e quelli del reparto operativo del comando provinciale.