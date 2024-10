Venerdì 21 agosto, alle ore 16, il deputato di Unidos Mauro Pili incontrerà a Pattada artigiani e istituzioni locali per discutere della polemica nata dopo la recente puntata del programma Rai "Fuori Binario" nel corso della quale è andata in onda un'intervista a dir poco irrispettosa nella quale il giornalista, parlando con un coltellinaio sardo, si domandava se le donne isolane comprassero i coltelli per ammazzare.

L'intervista, che ha destato non poco sdegno in Sardegna, è stata seguita da una serie di accuse e proteste e anche di questo parlerà domani Pili a Pattada approfittando del fatto che nel centro del Logudoro proprio in questi giorni si tiene l'XI Biennale del Coltello, un importante appuntamento che continua a intercettare l'interesse di migliaia di appassionati del genere da ogni parte del mondo.

"E' indispensabile tutelare il nostro prodotto principale" dichiara il sindaco di Pattada, Angelo Sini "Si tratta di promuovere tutte le azioni possibili per salvaguardare e tutelare il nostro prodotto di punta. Non è accettabile quello che è stato mandato in onda dalla Rai. Quella vicenda deve indurci a mettere in campo un'azione comunicazionale rilevante chiedendo alla Rai un'azione riparatrice verso il Popolo sardo e il tradizionale coltello sardo".

Nel corso dell'incontro saranno valutate tutte le possibili iniziative per la valorizzazione e la tutela del principale prodotto di Pattada.