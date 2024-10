«La finanziaria regionale ufficializza che ci sono comuni sardi di serie A, di serie B e di terza categoria. Senza bando, senza avviso pubblico, senza neanche uno straccio di riunione sui territori, la maggioranza in Consiglio regionale approva decine di interventi pubblici, micro e medi interventi, a favore degli enti locali degli amici e degli amici degli amici».

A dirlo è Gaetano Ledda, capogruppo del Partito Sardo D’Azione in Consiglio regionale che aggiunge come «Noi sardisti abbiamo detto che questa finanziaria è un "marchettificio spudorato" e che dobbiamo impegnarci per il futuro affinché le risorse dedicate agli enti locali debbano essere assegnate alle Unione dei Comuni che poi territorialmente e democraticamente decidono la ripartizione secondo le esigenze reali e contemperando le proposte di tutti i Comuni a prescindere della tessera di partito del Sindaco».