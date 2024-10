Ha già fatto innamorare i tifosi cagliaritani a suon di gol e giocate, lui condivide il suo amore sui social in una cornice isolana di paradiso.

Gianluca Gaetano si gode la famiglia, il sole e il mare della Sardegna a Calamosca, immortalato con figlia e compagna.

"Qui la mia vita comincia e l'amore non finisce mai", scrive. E chissà che a Cagliari, per Gaetano, non inizi una nuova vita sportiva, ancora in futuro con la maglia rossoblù.