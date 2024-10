Le limitazioni al traffico lungo la strada provinciale numero 8, che da Seulo porta a Gadoni, creano numerosi problemi di isolamento anche agli studenti che ogni giorno devono viaggiare per raggiungere gli istituti superiori del territorio.

«Per i nostri compagni di Seulo - dice Giulia Montagna, rappresentate di classe dell’istituto tecnico commerciale di Arizto - la situazione è diventata drammatica. L’Arst, visti i lavori sulla provinciale numero 8, per motivi di sicurezza, ha soppresso la corsa delle 7.40 che da Seulo consentiva agli studenti di raggiungere le loro scuole. Ora i nostri compagni devono necessariamente farsi accompagnare a Gadoni per prendere il pullman delle 7.20, l’unico che garantisce il servizio, che però arriva con un’ora di anticipo. Non è pensabile che una situazione di questo tipo possa protrarsi fino alla riapertura del collegamento stradale interessato dai lavori. Al termine delle lezioni la trafila si ripete e per gli studenti, a causa degli orari dei pullman, non è possibile rientrare a casa prima delle 17. Una mia compagna di classe sta valutando l’ipotesi di abbandonare gli studi perché la situazione in questo modo non è assolutamente gestibile».

Sono in tutto 12 i ragazzi che ogni mattina devono spostarsi da Seulo per raggiungere l’istituto di Aritzo. I problemi hanno avuto inizio già dallo scorso anno quando il traffico è stato bloccato al transito per i mezzi superiori ai 50 quintali. L’Arst allora aveva risolto il problema attraverso l’ausilio di altri mezzi, ma dopo la nuova limitazione imposta sabato scorso la strada è diventata non percorribile.

«Chiediamo all’Arst - dice il sindaco di Seulo Giuseppe Carta - di ripristinare immediatamente la corsa Seulo - Funtana Raminosa. Siamo disposti a impegnarci personalmente per trovare una soluzione che colleghi Funtana Raminosa al centro di Gadoni e consenta in questo modo ai ragazzi di viaggiare senza difficoltà e problemi d’orario. Non siamo più in grado di programmare nulla, ormai siamo chiamati solo a risolvere le emergenze. Ci hanno volutamente dimenticato tutti e questo perché il nostro bacino elettorale non è appetibile».

I tempi di completamento dei lavori lungo la provinciale che da Seulo porta a Gadoni si prospettano lunghi e la situazione preoccupa fortemente tutti i cittadini, non solo gli studenti, che si sentono più che mai isolati. «L’Arst dovrebbe risolvere il problema nel giro di pochi giorni - spiega il sindaco di Gadoni Antonello Secci -. Non c’è più tempo da perdere».