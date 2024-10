"E' indubbio, almeno nella mia esperienza di questi tre anni, che ormai assistiamo a eventi eccezionali che gli stessi modelli dei tempi di ritorno (che stanno alla base dell'ingegneria idraulica), non riescono più a cogliere. Per esempio la Toscana ha avuto una frequenza di eventi alluvionali che fa saltare ogni previsione".

E’ quanto detto dal capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, che ha aggiunto respingendo le critiche di questi giorni: “Un'alluvione come quella che si è verificata in Sardegna non è normale, è simile come incidenza ad un terremoto", ha detto poi Gabrielli. "Noi abbiamo emanato la criticità elevata, e da gennaio al 17 novembre è stato mandato un solo altro avviso di questi tipo".