"Visto che ci rendiamo conto che non tutte le Regioni fanno quello che dovrebbero fare dopo aver ricevuto gli avvisi di criticità che noi diramiamo, presto li renderemo pubblici".

A parlare è il capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli che sottolinea la mancanza di una pianificazione.

Per programmare, bisogna prima prendere atto delle criticità di un territorio come ad esempio, spiega Gabrielli, svolgendo una ricognizione su quali e quante famiglie vivono in aree a rischio, di modo che i sindaci in caso di pericolo "le prendono preventivamente e le spostano".