"In Sardegna sono state disattese le ordinanze dei sindaci emanate per mettere in sicurezza la popolazione".

E' quanto dichiarato dal capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, nel corso di un’audizione sull'alluvione in Sardegna alla Camera dei deputati, in commissione Ambiente.

"Se i sindaci si sono visti rifiutare da parte della popolazione queste ordinanze di evacuazione, che sono atti imperativi – ha aggiunto Gabrielli -, ciò conferma che il problema è culturale. E' proprio per il rispetto dei morti che noi dobbiamo evitare che i vivi non condividano la stessa sorte in futuro".

Il capo della Protezione Civile ha inoltre messo in risalto l’efficienza di alcuni comuni "che trasformano in atti concreti le allerte della stessa Protezione Civile", altri, invece, secondo Gabrielli, tendono a trascurare gli avvisi di criticità.