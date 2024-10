Gabriella Maxia è stata ritrovata. Di lei non si avevano notizie dal 27 febbraio scorso. Quel giorno il marito si era svegliato alle 7 e non l’aveva trovata in casa.

La casalinga di 48 anni, di Decimoputzu era sparita nel nulla. Non aveva chiamato nessuno e non aveva lasciato messaggi. Il marito, Luigi Cadelano, aveva provato a chiamarla, ma il suo cellulare era risultato spento.

Con sé aveva portato il portafoglio con i documenti e la carta bancomat.

Il marito aveva presentato la denuncia di scomparsa ai carabinieri e si è rivolto ieri alla trasmissione “Chi l'ha visto?”.

Attualmente è in carcere a Basilea, in Svizzera, dove è stata arrestata per furto. I carabinieri della Compagnia di Iglesias, ricevuta la denuncia del marito, avevano avviato le verifiche scoprendo che la 48enne aveva preso un aereo all'aeroporto di Cagliari-Elmas per raggiungere Milano Linate. Nel capoluogo lombardo aveva eseguito un prelievo con la carta di credito e poi un altro a Zurigo in Svizzera. Forse perché rimasta senza soldi, o per qualche altra ragione, avrebbe commesso un furto ed è stata arrestata dalla polizia cantonese.