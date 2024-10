Importante novità per l’Aou. Nella serata di ieri, infatti, è arrivata la nomina del nuovo direttore del Servizio di farmacia del presidio ospedaliero. Si tratta di Gabriella Carmelita, dirigente farmacista, già dipendente dell'Azienda nella stessa unità operativa. Sostituisce l'uscente Grazia Maria Moretti.

Il nuovo direttore, con decorrenza immediata, assumerà l'incarico temporaneo che avrà la durata di sei mesi, «fatta salva – si legge nella delibera adottata ieri – ogni eventuale determinazioni in merito».

Infatti, l’Aou ha attivato la procedura per la selezione del nuovo direttore. Il procedimento è, ormai, alle fasi conclusive mentre è stata già nominata la commissione. In questi giorni, sono in corso di verifica le date per le riunioni dei commissari e delle selezioni dei candidati con l’obiettivo di chiudere il tutto entro i primi mesi del 2018.

Nei giorni scorsi, è stata deliberata l’assunzione a tempo determinato di 75 infermieri. Si tratta di personale infermieristico inserito nella graduatoria di selezione a tempo determinato che l'Aou di Sassari ha approvato il 25 ottobre scorso, nella quale sono presenti 774 idonei. 50 di loro, già in servizio nei reparti dell'Azienda ospedaliera universitaria con contratto in scadenza, saranno assunti con la sostituzione del vecchio contratto e con la designazione nella stessa unità operativa in cui sono impiegati attualmente. Gli altri 25, invece, saranno assunti a tempo determinato a partire dal primo dicembre, in sostituzione di personale cessato o in sostituzione di personale in maternità o lunga malattia. 12 di questi andranno a sostituire altrettante unità infermieristiche assunte in precedenza con contratti interinali. L’intento è quello di coprire l'intera quota degli infermieri assunti con contratto interinale (ancora 12) con contratti a tempo determinato.