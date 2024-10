Aveva 21 anni e ieri sera una squadra di sommozzatori era intervenuta nelle acque del Poetto dopo che era stato dato per disperso, a sud della Sella del Diavolo. Dopo circa trenta minuti di ricerche il corpo di Gabriele Ibba è stato trovato su un fondale di circa 18 metri. Da una prima ricostruzione, tutta da accertare, pare sia stato colto da una sincope e non sarebbe riuscito a risalire in tempo per respirare.

A lanciare l'allarme erano stati i cinque compagni di pesca con cui era uscito in mare a bordo di un gommone. Poco prima di rientrare aveva deciso di fare un’immersione in apnea. Quando gli amici hanno capito che qualcosa non andava, perdendo il contatto con Gabriele, hanno cercato di prestargli aiuto tirando su la sagola della boetta, senza successo.

Sul posto sono intervenuti due mezzi navali, l'elicottero della Guardia costiera e i Vigili del fuoco. Il corpo è stato trasportato a bordo di un gommone sino al porto di Marina Piccola. E' stato poi trasferito all'obitorio a disposizione del magistrato, in attesa di decidere se disporre l'autopsia.