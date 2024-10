Sarà Gabriel Garko il primo acquarista d’eccezione a vivere la meravigliosa esperienza del contatto con il mondo dei pesci.

Nella mattinata di martedì 18 agosto all’interno del percorso espositivo dell’Acquario di Cala Gonone, affiancato dai biologi e dalle guide dell’acquario, Garko avrà il delicato compito di curare il momento del pasto dei temibili piranha, dei cavallucci marini, delle razze ondulate, ma anche di meduse, murene e squali, condividendo l’esperienza con tutti coloro che vorranno visitarci.

”Acquarista per un giorno” – dichiara Garko - “è un progetto che mi ha incuriosito soprattutto per poter approfondire la complessità e l’originalità delle soluzioni che pesci, granchi e i tanti organismi marini ospitati dall’acquario, escogitano in ogni momento della loro giornata”.?Il progetto ideato dallo staff della struttura ha diverse finalità che ruotano attorno alla delicata attività acquariologica, che spesso non viene percepita dal visitatore e che, comunque, racchiude momenti di grande intensità di interazione tra uomo e animale.

“Abbiamo scelto Gabriel Garko” – tengono a precisare i responsabili dell’Acquario di Cala Gonone – “perché è un profondo conoscitore dell’ecosistema marino e appassionato acquariofilo, oltre che un sensibile amante degli animali”.

Da agosto 2015 “ Acquarista per un giorno” è una nuova attività di interazione proposta dall’Acquario di Cala Gonone per i visitatori che hanno voglia di approfondire e vivere un’esperienza unica e coinvolgente. Esclusivamente su prenotazione, attraverso il sito www.acquariocalagonone.it, e all’infoline dell’acquario (0784-920052 dalle 10:00 alle 18:00), tutti potranno condividere le interessanti operazioni quotidiane del personale tecnico dell’acquario.

Fino alla fine di agosto, per migliorare ulteriormente il servizio a chi ha scelto la Sardegna per trascorrere le vacanze, l’Acquario di Cala Gonone prolunga gli orari di apertura giornalieri fino alle 20:00, ultimo ingresso alle 19:00, e sarà aperto in notturna tutti i venerdì sera dalle 21:00 alle 24:00, ultimo ingresso alle 23:00.