Sei ore di ritardo per la partenza del volo Ryanair Alghero-Bergamo, in decollo dall'aeroporto di Fertilia. L'aereo che sarebbe dovuto partire alle 8.50 è rimasto bloccato in pista tutta la mattina a causa di quello che in aviazione viene definito un bird strike, ossia un impatto con un volatile.

È successo che il velivolo in arrivo da Bergamo subito dopo le 8, in fase di atterraggio ha risucchiato con un motore un gabbiano. Non ci sono stati problemi per l'atterraggio e per i passeggeri, ma prima di poter riprendere il volo, il mezzo è stato sottoposto a una serie di controlli sul motore colpito.

Solo alle 14.30 sono iniziate le operazioni di imbarco dei passeggeri, e l'aereo è potuto ripartire con destinazione lo scalo aeroportuale di Bergamo.