Una petizione per chiedere "pene severe" contro i due pescatori accusati di aver fatto esplodere un gabbiano in volo, legandogli un grosso petardo al collo dopo averlo catturato nella barca nel mare al largo di Siniscola è stata promossa dalla piattaforma on line "firmiamo.it".

Sul sito, che dal 2007 promuove campagne di vario tipo ma soprattutto a sfondo animalista e ecologista, sono state già superate le 6.600 firme. L'episodio incriminato è avvenuto giorni fa e vede protagonisti due pescatori che hanno anche avuto la malaugurata idea di postare il video della loro "impresa" su Facebook.

Una mossa non certo azzeccata che ha consentito ai carabinieri di individuare i due killer di gabbiani. Ora rischiano una condanna fino a due anni di carcere in base all'articolo 554 bis del codice penale.

L'uccisione del povero gabbiano, che i due hanno prima definito "sfortunato" per essersi fermato sulla loro barca e poi "kamikaze" mentre volava prima di esplodere, ha provocato indignazione in tutta Italia.

Da ultimo il sito "firmiamo.it", che ha la sede operativa a Milano, ha promosso la campagna per chiedere una "punizione esemplare" per i pescatori del Nuorese in quanto "la violenza che oggi trova sfogo su un animale innocente domani potrebbe tornare a colpire con ancora più ferocia".