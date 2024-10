La Lipu, Lega Italiana Protezione Uccelli, si costituirà parte civile nell'eventuale processo ai due pescatori del Nuorese che hanno ucciso un gabbiano nel mare davanti a Siniscola.

Il video pubblicato su Facebook, grazie al quale i carabinieri hanno individuato gli autori del reato, mostra due pescatori che afferrano, immobilizzano e legano un petardo al collo di un gabbiano che poi esplode in volo.

“Questo è il gabbiano Kamikaze, ha sbagliato a salire sulla barca”, dice uno dei pescatori all’inizio del video.

Una volta accesa la miccia, i due ragazzi liberano dalla presa l'uccello che dopo qualche secondo esplode tra le risate dei pescatori.

La Lipu si è dunque subito mossa, anche attraverso la delegazione regionale guidata da Francesco Guillot, per raccogliere informazioni sul grave episodio. Ora, con una lettera inviata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, per il tramite del comandante della compagnia di Carabinieri di Siniscola, attraverso l'avvocato Fabio Procaccini, ha formalizzato la propria richiesta di volersi costituire come "persona offesa" dal reato nel procedimento penale aperto presso il Tribunale di Nuoro.