E’ in corso a Cagliari il G7 dei Trasporti presieduto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio.

Ad addolcire le due giornate in programma, 21 e 22 giugno, è stata chiamata in causa Anna Gardu, l’artista dolciaria di Oliena capace, con la pasta di mandorle, di creare vere e proprie opere d’arte.

I suoi dolci, infatti, racchiusi in un sofisticato cofanetto, saranno consegnati come omaggio ai rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Usa e della Commissione Europea, impegnati nel “Riscoprire il valore sociale delle infrastrutture”.

“E’ un lavoro che mi è stato commissionato dalla segreteria del Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, in omaggio ai membri del G7 –spiega Anna Gardu -. Sono felice, è un importante riconoscimento alla passione che mi unisce alla mia terra e ai suoi inconfondibili profumi di mandorle e miele”.

Nei suoi dolci, infatti, Anna custodisce l’amore per la sua Oliena, per le tradizioni di una Sardegna inimitabile con i suoi colori e i suoi sapori. Non a caso, infatti, puntualmente è scelta come promotrice indiscussa dell’Isola.

“Un grande onore e riconoscimento al mio lavoro, sono molto contenta”, ci racconta Anna senza trattenere la sua gioia.

Intanto, dopo l’arrivo delle delegazioni dei sette ministri il 21 giugno, il G7 Trasporti entrerà nel vivo il 22 giugno alla Ex manifattura Tabacchi di Cagliari. I lavori si svilupperanno in tre sessioni: la prima, di mattina, sul ruolo sociale delle infrastrutture, la sostenibilità e la programmazione. La seconda, nel pomeriggio, sulla condivisione delle migliori pratiche di infrastrutture e trasporti sostenibili. A seguire l’ultima sessione sulla tecnologia, la guida connessa e automatizzata.