Gli studenti dell’Istituto tecnico commerciale Musinu di Thiesi a contatto con nuove realtà per progettare il loro futuro e aprire nuovi orizzonti. Nei giorni scorsi, un gruppo di ragazzi, accompagnati dal Sindaco Gianfranco Soletta, dal Vice sindaco Salvatore Tanca e dall’Assessora al Turismo, la professoressa Gavina Tola, hanno avuto l’opportunità di trascorrere una giornata formativa presso l’Università di Olbia.

Grazie alla guida del professor Carlo Marcetti, docente del corso di laurea di Economia del Turismo di Olbia, gli studenti hanno avuto modo di visitare la facoltà che ha sede nell’aeroporto Olbia-Costa Smeralda. A fare gli onori di casa anche due esponenti della Geasar, il dottor Lucio Murru (responsabile commerciale e marketing), e la dottoressa Tonia Burghesu (responsabile delle risorse umane).

«Dopo un piacevole incontro con il Professor Carlo Marcetti, mio docente all’Università, e una lunga chiacchierata sul futuro dei nostri giovani – ha dichiarato Soletta – è nata l’idea di una giornata formativa ed orientativa per i ragazzi dell’Istituto Tecnico di Thiesi ad indirizzo turistico accolta con entusiasmo dal Preside della scuola professor Antonello Ruzzu».

«Penso che le esperienze sul campo, conoscere e allargare gli orizzonti – ha proseguito il primo cittadino – siano gli strumenti chiave per un nuovo modello di formazione vincente. Specializzarsi e conoscere modelli di turismo diversi devono essere i “motivatori” dei giovani per prepararsi a trasformare la realtà e per costruire il loro futuro con una preparazione vincente».

Dopo l’incontro con docenti e responsabili, i ragazzi hanno potuto visitare diversi settori dell’aeroporto. Interessante la visita all’Aviazione Generale, Aerostazione Vip, grazie al supporto del direttore responsabile, dottor Francesco Cossu così come quella allo Yacht Club di Porto Rotondo, guidati dal professor Marcetti e dal presidente dottor Roberto Azzi. La giornata formativa si è conclusa con la visita al Geovillage con l’ausilio della dottoressa Sara Deledda (responsabile dell’accoglienza ed operatività ricettiva).

Per l’Assessora Tola «Gli studenti hanno avuto modo di conoscere realtà molto diverse che possono essere uno stimolo per nuove attività e opportunità lavorative, nonché un seme per iniziare una collaborazione e scambio tra le coste e l’interno, in un’ottica di sviluppo globale del lavoro in Sardegna».

Tanca ha, invece, posto l’accento sulla «grande opportunità di spunti e riflessione per i nostri ragazzi che hanno avuto modo di scoprire uno dei modelli turistici più all’avanguardia della nostra isola. Capire quali siano le strategie che hanno portato a questo sviluppo è fondamentale se si vuol far crescere il nostro territorio in questo settore».