A partire da lunedì 18 aprile, tutti i cittadini interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Anagrafe per far iscrivere negli appositi registri le proprie volontà rispetto ai trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, possa venir meno la propria capacità di decidere e comunicare personalmente le proprie volontà ai medici.



Sarà, infatti, possibile iscriversi nel Registro Informatico per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (DAT).

Il Registro è stato istituito con Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 2 febbraio 2016.



Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare l'Ufficio Anagrafe in Piazza De Gasperi (Palazzo Civico), piano 1°.

Sono a disposizione anche i contatti telefonici: 070 6778415 - 6778602 - 6778519 – 6778601.