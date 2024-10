Anche il Presidente di Anci Sardegna e Sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana, ha partecipato ieri al convegno “Luoghi noti e sconosciuti”, inserito meeting internazionale del progetto “Future of Europe, Reload”, in corso di svolgimento a Nughedu Santa Vittoria.

Un confronto su alcuni dei temi vitali, non solo per l’Europa, ma anche per la Sardegna, al quale hanno preso parte anche alcuni primi cittadini di paesi europei.

Nel corso dell’incontro, Deiana ha posto l’accento sul ruolo vitale le istituzioni europee hanno per l’isola e per i suoi comuni.

“Troppo poco e male – ha dichiarato Deiana – lavoriamo coi fondi diretti della Ue e serve, pertanto, una crescita culturale delle amministrazioni e un investimento della Regione sulle opportunità fornite dall’Unione Europea”.

A suo modo di vedere “Bisogna intervenire sul capitale umano attraverso l’istruzione e la cultura, moltiplicare il numero di laureati e diplomati, investire sull’intelligenza delle persone e sul loro rapporto con la terra e le produzioni”.

“Il tema della desertificazione umana delle aree interne– ha aggiunto – richiama tutti noi a definire interventi che contraggano il drammatico trend demografico e l’emigrazione dei nostri giovani”.

“C’è tutto ancora da fare– ha concluso -. A partire dalla prossima programmazione europea 2021-2027. Perché l’Europa (rinnovata) non è il problema. È una opportunità straordinaria”.