Stamattina a Quartu Sant’Elena, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita a seguito della denuncia di furto in abitazione presentata da un 68enne del posto residente in via Is Arenas, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per ricettazione una 54enne di Quartu. Proprio stamane, a seguito di una mirata perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità della casalinga lo smartphone Huawei P10, asportato nella notte tra il 23 e il 24 settembre 2019 dall’abitazione del pensionato.

"Comunque siano andate le cose - ricordano i carabinieri -, acquistare in qualunque sede oggetti a prezzi stracciati da sconosciuti può essere estremamente pericoloso per chi non vaglia sporcare la propria fedina penale, in particolare i materiali di elettronica che lasciano sempre tracce di sé ovunque vengano utilizzati".

È proprio attraverso tali percorsi che i carabinieri sono giunti a individuare chi avesse in uso quel cellulare e anche a localizzarlo. Ora dovrà essere la donna a dimostrare la propria buona fede, magari dichiarando chi glielo abbia venduto o regalato.