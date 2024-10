La notte scorsa la polizia ha arrestato L. E., 21enne, sassarese, per furto aggravato in concorso.

L’equipaggio della volante ha notato due persone uscire e dandosi alla fuga dall’esercizio commerciale “Pimkie” con numerosi capi di abbigliamento.

Dopo un breve inseguimento, la pattuglia è riuscita a bloccare uno dei due giovani, conosciuto agli operatori per i suoi precedenti, che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite verosimilmente utilizzato per forzare la porta dell’attività commerciale per compiere il furto.

La merce è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna, a conclusione della quale il giovane è stato accompagnato presso il carcere di Bancali.