E’ stato arrestato il ladro che nei giorni scorsi a Iglesias ha messo a segno due furti. Uno in un negozio di telefonia e l’altro in una parafarmacia, dove aveva portato via rispettivamente 2.521,00 euro, oltre a vari cellulari, e 300 euro. Si tratta di un 27enne, Tomas Faedda, che abita a Selargius.

Nel corso delle indagini, grazie anche alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza degli esercizi commerciali derubati, gli Agenti hanno riconosciuto l’autore del furto.

Da un rapido accertamento, gli investigatori hanno scoperto che il giovane ricercato era salito su un treno diretto a Decimomannu.

Raggiunta immediatamente la Stazione Ferroviaria, gli Agenti sono saliti a bordo del convoglio ferroviario, in quel momento fermo in attesa di ripartire, hanno individuato e fatto scendere dal treno il ragazzo.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza totale di 25,5 centimetri, occultato nella tasca del giaccone, e 257 euro, insieme a numerose monete delle quali non ha saputo giustificare il possesso.

Nella successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno, inoltre, individuato gli indumenti indossati dal giovane in occasione di altri due furti.

Infine, dalle indagini è emerso che il ragazzo aveva commesso un altro furto la mattina.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di Iglesias in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna.