Amara sorpresa per un’allevatrice di Gergei. Questa mattina al suo arrivo in azienda ha scoperto che, durante la notte, qualcuno, approfittando del buio e dell'assenza dei proprietari, ha rubato una trentina di agnelli, settanta campanacci in ottone di varia misura e attrezzi vari per i lavori in campagna.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Gergei.