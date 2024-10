Una motosega, bidoni in acciaio per la raccolta del latte e diversi sacchi di mangime. E’ quanto stato rubato nel fine settimana in un magazzino di zootecnia di Suni. Il furto è stato scoperto questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Macomer e della Stazione di Suni che hanno avviato le indagini.