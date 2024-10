Sono entrati nel negozio “Oviesse” di Iglesias e avrebbero rubato diversi capi d’abbigliamento per un valore complessivo di 350 euro. Poi avrebbero minacciato un dipendente e sono fuggiti, ma sono stati bloccati poco dopo dai carabinieri della locale stazione.

I militari avrebbero trovato nell’auto utilizzata dai due giovani anche altra merce risultata rubata presso gli esercizi commerciali “Eurospin” e “Risparmio casa”, per un valore complessivo di 200 euro circa.

Nei guai sono finiti Michele Crobu, pregiudicato, di 22 anni di Calasetta, e una 17enne di Carbonia.

Sia per Crobu che per la minore sono stati disposti gli arresti domiciliari, per il primo in attesa dell’udienza con rito direttissimo, fissata per la mattina di domani, mentre per la minore, in attesa d’esser convocata dalla A.G. minori.