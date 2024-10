Sono entrati in sagrestia a Sarule e hanno rubato dal cassetto della scrivania del parroco, le rette pagate dai genitori dei bambini della scuola materna, circa 3.500 euro.

E' stato lo sacerdote, don Roberto Carta, a darne notizia poco dopo sul suo profilo Facebook. "Sorpresa dentro l'uovo - scrive il parroco - i ladri sono arrivati qui scassinando la porta della sacrestia e sono stati fortunati: solitamente non lascio soldi in ufficio, ma proprio in questi giorni ho lasciato i soldi dei bambini della scuola materna (gestita dalla parrocchia, ndr) del mese di marzo".

"Stamattina - racconta ancora don Roberto sul social - sono state avvistate due persone, non del posto, che si aggiravano in chiesa in modo equivoco, i particolari saranno forniti domani ai Carabinieri. Comunque - assicura il sacerdote - sarà la buona volta che mi attrezzerò con un buon sistema di allarme e userò maggiore attenzione rispetto a quella che in genere ho usato".

Il fatto è già stato denunciato ai militari: sul posto per i rilievi gli uomini della caserma di Sarule e del Nucleo operativo di Ottana. Forze dell'ordine preoccupate per il ripetersi dei furti in chiesa nel nuorese.

Risale solo a una settimana fa il 'colpo' in una canonica di Ollolai. Secondo gli investigatori, si tratta "verosimilmente di soggetti non del posto, ma che potrebbero mettere a segno altri furti nei luoghi sacri".