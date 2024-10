Si sono introdotte all’interno di un appartamento alla periferia di Nuoro e sono scappate portandosi via gioielli per un valore di 9.000 euro. Per questo due rom sono state arrestate e una è stata denunciata all’Autorità giudiziaria.

Le tre, di 21, 26 e 29 anni, provenienti da Lazio e Lombardia, sono state incastrate dalle immagini delle telecamere acquisite dalla polizia e situate nei pressi della abitazione.

Per il reato di ricettazione è stata invece denunciata una giovane rom, trovata in possesso di una fede da uomo con scritto nella parte interna un nome di donna. Per giustificarne il possesso, la giovane, ha raccontato agli agenti della Questura prima che le era stato regalato da una sconosciuta e poi da sua nonna, di cui non ricordava il nome.

Inoltre, la Questura ha attivato un dispositivo di prevenzione ad hoc che negli ultimi giorni ha consentito il fermo di due nomadi e la denuncia di altri cinque rom per i reati di furto in appartamento, ricettazione, possesso ingiustificato di strumenti di effrazione e violazione del divieto di ritorno nel Comune di Nuoro.

Il Questore ha anche emesso complessivamente sette Fogli di Via obbligatori con divieto di ritorno nel capoluogo barbaricino per i prossimi tre anni a carico di altrettanti rom.